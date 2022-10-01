Haberler Yaşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

Giriş Tarihi: 01.10.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 22:39

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 1 Ekim Cumartesi akşamı 88. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk etapta mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, 45 adet suşi yapmak için mücadele etti. Şeflerin tadımı sonrası ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te büyük ödülü kazanan yarışmacı ve tüm detaylar…