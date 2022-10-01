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Haberler Yaşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 01.10.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 22:39

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 1 Ekim Cumartesi akşamı 88. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk etapta mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, 45 adet suşi yapmak için mücadele etti. Şeflerin tadımı sonrası ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te büyük ödülü kazanan yarışmacı ve tüm detaylar…

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

TV8'in ilgiyle izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 1 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelen 88. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, sınırlarını ödül oyununu kazanmak için zorladı. Ödül oyununda yarışmacılardan toplamda 45 adet suşi yapmaları istendi ve ardından şeflerin tadım aşamasına geçildi. Tadım sonrası ise büyük ödülü kazanan yarışmacı belli olacak. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, eleme adayları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Ekim 2022 MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı…

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

MasterChef Türkiye son bölümde ödül oyununu kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan 88. bölümünde; mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya geldi.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan ödül oyununda mücadele eden yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu, hangi takım aldı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan ödül oyununda yarışmacılardan toplamda 45 adet suşi yapmaları istendi.

Kıyasıya geçen mücadele sonrasında en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı, ödülün sahibi olacak. MasterChef ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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