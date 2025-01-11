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Haberler Yaşam MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:49

MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

MasterChef Türkiye yarışasıyla ünlenen Onur Üresin final gününde yeniden gündeme geldi. Finalist olsak yer aldığı yarışma ile birlikte adından söz ettiren başarılı yarışmacı iyi bir şef olma yolunda kendini şeflere ispatlarken aynı zamanda başarılı tabaklarıyla da yarışma boyunca çok konuşuldu. Peki, MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi ve hayatına dair merak edilenler...

MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

MasterChef Türkiye yarışmasında final gününde, yarışmanın ilk finalisti olan Onur Üresin merak edildi. 16 yaşından bu yana şeflik mesleğini icra eden başarılı yarışmacı hakkında "MasterChef Onur kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte, MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi...

MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin daha önce çeşitli mutfaklarda da çalışmış.

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MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Flying şeflik yaptıktan sonra çeşitli mutfaklarda çalıştı.

MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

İnstagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek tariflerini paylaşıyor. MasterChef Onur Üresin'in Instagram hesabında 300 bine yakın takipçi bulunuyor.

MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi
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