MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin daha önce çeşitli mutfaklarda da çalışmış.