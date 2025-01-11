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MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
12:49
MasterChef Türkiye yarışasıyla ünlenen Onur Üresin final gününde yeniden gündeme geldi. Finalist olsak yer aldığı yarışma ile birlikte adından söz ettiren başarılı yarışmacı iyi bir şef olma yolunda kendini şeflere ispatlarken aynı zamanda başarılı tabaklarıyla da yarışma boyunca çok konuşuldu. Peki, MasterChef Onur Kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin biyografisi ve hayatına dair merak edilenler...