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Haberler Yaşam MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı
Giriş Tarihi: 06.01.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 18:36

MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı

Şef Osman Sezener bu akşam MasterChef Türkiye programının konuğu olarak ekrana geliyor. Konuk şef, MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılıyor. Ünlü aşçının hayatına ilişkin detaylar ve mesleki gelişimi merak ediliyor. İşte MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler…

MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı

GQ Men Ödülleri'nde "Yılın Şefi" ödülü alan Osman Sezener bu akşamın MasterChef konuk şefi olarak aramalar arasında yer alıyor. Programın izleyicileri, ünlü şef hakkında MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Sezener bu akşam yarışmacılara kendi tariflerini sunacak ve son final kontenjanı için mücadele eden yarışmacılar bu tarife en uygun tabağı hazırlayacak. İşte MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı…

MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı

OSMAN SEZENER KİMDİR?

M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de lokanta sahibi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendi ve ailesinin yanına gitmeye karar verdi. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve hemen ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. Yarı Alman yarı Girit köklerinin yardımıyla bu sektörün kendisine verdiklerini harmanlayabileceği inancına adım attı. Kendi deyimiyle "Ailesi sayesinde kalabalık sofralarda 4 öğün yediği harika yemekler" yaratım sürecinde belirleyici oldu.

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MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı

Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynadığını belirtmiştir. Eğitimin sadece okulda olmadığının bilincinde; İlerlemek istediği bu yemek serüveninde yaşadığı toprakların malzemelerini, hikayesi olan insanların tariflerini ve farklı dokulara sahip coğrafyaların hazinelerini kendisine ilke edinmiştir.

YILIN ŞEFİ ÖDÜLÜ ALDI!

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.

MasterChef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener biyografisi ve hayatı

OSMAN SEZENER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Osman Sezener, büyüdüğü bölgenin toprağından ve denizinden elde ettiği malzemeyi odun ateşinde, en doğal haliyle pişirdiği bir restoran yaratmıştır Dünyaca ünlü şef, Ecem Sezener ile evli ve çiftin bir çocuğu vardır.

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