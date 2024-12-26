Haberler
Yaşam
MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski şampiyon Serhat Doğramacı Michelin yıldızı mı aldı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:27
MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski şampiyon Serhat Doğramacı Michelin yıldızı mı aldı?
MasterChef Türkiye'de son ceket veriliyor. Semih ve Erim'in tezgah başında olduğu yarışta eski şampiyon 'Benim Hikayem' adını verdiği tabağıyla yarışmacıların mücadelesini başlatıyor. MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim gibi sorularla izleyenlerin gündemine geldi. Peki; Serhat Doğramacı Michelin yıldızı mı aldı, şu an ne yapıyor? İşte, hayatı...