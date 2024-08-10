Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
18:31
Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?
MasterChef 2024 sezonu ilk takımların kurulmasıyla birlikte başladı. Her oyun sonrası iki aday potada yerini aldı. 10 Ağustos tarihli bölümde ise son aday eleme adayları arasına girecek. Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yarışmanın takipçilerinin gündeminde. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmesiyle en başarılı tabaklar bulunuyor. Peki; TV8 ile Masterchef son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? İşte, detaylar...