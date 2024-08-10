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Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:31

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef 2024 sezonu ilk takımların kurulmasıyla birlikte başladı. Her oyun sonrası iki aday potada yerini aldı. 10 Ağustos tarihli bölümde ise son aday eleme adayları arasına girecek. Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yarışmanın takipçilerinin gündeminde. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmesiyle en başarılı tabaklar bulunuyor. Peki; TV8 ile Masterchef son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? İşte, detaylar...

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef eleme adayları gündemdeki yerini aldı. İlk hafta yarışmaya veda etmek istemeyen yarışmacılar her şansı değerlendiriyor. Takım oyunlarının yanı sıra bireysel dokunulmazlıkları da değerlendirenler her tarifte farklarını ortaya koymaya çalışıyor. Peki; TV8 ile 10 Ağustos Masterchef'te son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE SON ADAY!

Potaya giren isimlerin ardından son aday da bugün oynanacak oyunla belli oluyor. Yarışmacılardan keşkek yapmalarını isteyen Masterchef jürisi en başarılı tabağı seçecek.

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Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de son aday henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. SERHAT

2. DENİZ

3. BEYZA

4. MURATCAN

5. ÇAĞLAR

6. AYŞE

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

MAVİ TAKIM

Emre (K)

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

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