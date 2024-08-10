Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 10 Ağustos Masterchef’te potaya kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef eleme adayları gündemdeki yerini aldı. İlk hafta yarışmaya veda etmek istemeyen yarışmacılar her şansı değerlendiriyor. Takım oyunlarının yanı sıra bireysel dokunulmazlıkları da değerlendirenler her tarifte farklarını ortaya koymaya çalışıyor. Peki; TV8 ile 10 Ağustos Masterchef'te son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?