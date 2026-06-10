Haberler
Yaşam
MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2026: MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:10
MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ 2026: MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
MasterChef ne zaman başlıyor 2026 sorusu, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı büyük duyurunun ardından yanıt buldu. Ekranların en sevilen gastronomi yarışması, formatı ve iddialı yarışmacı kadrosuyla çok yakında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfaktaki nefes kesen rekabet için geri sayım resmen başladı.