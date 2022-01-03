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Haberler Yaşam MasterChef'te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 00:06

MasterChef'te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacılarından önceki hafta yapılan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonunda Tahsin, Burcu, Hasan potaya giren isimler olmuştu. Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde 2022 yılının ilk kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılardan birisi bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu. Kestane yaratıcılık yemeği ve uskumru dolması ürünlerinde jüri şeflerden en az puanı alan ve bu gece MasterChef'e veda eden isim ile ilgili bilgi edinmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna cevap arıyor. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede veda eden isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Büyük finale kısa bir zaman kala geçen hafta boyu oynanan kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrası Tahsin, Burcu, Hasan eleme potasına giren ana kadro yarışmacıları olmuştu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2022 yılının ilk kritik eleme gecesinde 2 oyunun ardından potadaki 3 yarışmacıdan birisi en az puanı alarak bu hafta masterchef'e veda eden isim oldu. İzleyiciler ise detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde;

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede veda eden isim...

2 Ocak 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan aşçılık yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan Tahsin, Burcu, Hasan arasından, Mehmet, Danilo, Somer şefler jüriliğinde yapılan 2 eleme oyunu sonucunda en az puanı alarak bu hafta masterchef'e veda eden isim olarak belirlendi.

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MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede veda eden isim...

TV8 ekranlarının ev sahipliği yaptığı kritik eleme gecesinin ilk oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından kestane ana ürünü seçilerek ana kadro yarışmacılarından bu ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamaları istendi. Eleme potasında en yüksek puanı alarak 2. oyun için avantaj elde etmek isteyen Tahsin, Burcu, Hasan kestane ana ürünüyle hazırladıkları tabakları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede veda eden isim...

MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında bulunan 3 yarışmacı kendilerine verilen hazırlama süresinin tamamlanmasının ardından jüri görevindeki Mehmet, Danilo ve Somer şefler, hazırlanan kestane ana ürününün ön planda olduğu yaratıcılık yemeklerini tadarak her yönden değerlendirmede bulundu.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede veda eden isim...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde, eleme potasında mücadele veren Tahsin, Burcu, Hasan'ın TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelesinde hazırladıkları ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirildi ve şeflerin tek tek verdiği puanlar sonucunda eleme adaylarının ilk etabın puanları şöyle şekillendi;

HASAN: 22

BURCU: 10

TAHSİN: 23

Puanlamanın böyle sonuçlanmasıyla ilk etabı 1. Olarak tamamlayan isim Tahsin oldu.

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