Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacılarından önceki hafta yapılan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonunda Tahsin, Burcu, Hasan potaya giren isimler olmuştu. Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde 2022 yılının ilk kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılardan birisi bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu. Kestane yaratıcılık yemeği ve uskumru dolması ürünlerinde jüri şeflerden en az puanı alan ve bu gece MasterChef'e veda eden isim ile ilgili bilgi edinmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna cevap arıyor. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.