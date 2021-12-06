Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında potaya giren Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur arasından birisi kritik eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek bu akşam MasterChef'e veda eden ismi ve tüm detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt aranıyor. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusunun cevapları ve tüm bilgiler.