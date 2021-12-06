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Haberler Yaşam MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen şok isim, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 00:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 00:18

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen şok isim, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında potaya giren Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur arasından birisi kritik eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek bu akşam MasterChef'e veda eden ismi ve tüm detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt aranıyor. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusunun cevapları ve tüm bilgiler.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı mücadelelerinde eleme potasına giren Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur arasında birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda potadan çıkmayarak kritik eleme gecesinde bu hafta masterchef'e veda eden isim oldu. Bu bilgilerin ışığında yarışmayı takip edenler yoğun şekilde "son dakika MasterChef'te kim elendi?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

5 Aralık 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlana MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunları sonucunda potaya giren Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçimiyle veda etti.

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MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

Kritik eleme gecesi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği avokado ana ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlama safhasıyla başladı. Eleme potasından çıkmak için tezgah başına geçen Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur, hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin beğenisine sundu.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme gecesi mücadelesinde adaylara verilen sürenin sona ermesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler avokado ana ürünüyle hazırlanan yaratıcılık ürünlerini tek tek tadarak değerlendirmelerde bulundu.

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 5 Aralık MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem, Safanur2un hazırladığı ürünleri değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler Burcu, Araz ve Hasan'ın ürünlerini beğenerek eleme potasından çıkardı.

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