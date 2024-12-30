Haberler
Yaşam
MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
22:18
MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı?
MasterChef Türkiye'nin büyük finaline bir adım daha yaklaşılırken, 30 Aralık Pazartesi günü izleyiciler ekran başına kilitlendi. Bu akşam, MasterChef'te kim kazandı ve son finalist kim oldu? sorusu yanıt aramaya başladı. Zorlu mücadelelerin ardından bir yarışmacı yaptığı tabakla kaşığı kazanan isim oldu. Peki, 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te son finalist kim oldu, kaşığı kim aldı?