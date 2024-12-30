MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala, 30 Aralık Pazartesi akşamı büyük bir heyecan yaşanıyor. Bugün, yarışmacılar bir kez daha mutfakta yeteneklerini sergileyerek, son finalist olmak için mücadele ediyor. Peki, 30 Aralık MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı? Masterchef 30 Aralık kim elendi, Beyza mı Kerem mi?