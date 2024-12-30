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Haberler Yaşam MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:18

MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin büyük finaline bir adım daha yaklaşılırken, 30 Aralık Pazartesi günü izleyiciler ekran başına kilitlendi. Bu akşam, MasterChef'te kim kazandı ve son finalist kim oldu? sorusu yanıt aramaya başladı. Zorlu mücadelelerin ardından bir yarışmacı yaptığı tabakla kaşığı kazanan isim oldu. Peki, 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te son finalist kim oldu, kaşığı kim aldı?

MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala, 30 Aralık Pazartesi akşamı büyük bir heyecan yaşanıyor. Bugün, yarışmacılar bir kez daha mutfakta yeteneklerini sergileyerek, son finalist olmak için mücadele ediyor. Peki, 30 Aralık MasterChef'te kim kazandı, kaşığı kim aldı? Masterchef 30 Aralık kim elendi, Beyza mı Kerem mi?

MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef'te son finalist üç etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

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MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 5. olarak yarışmaya veda edecek. Yarışmada elenen son isim henüz belli olmadı.

MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR

Semih

Onur

Eda

MasterChef’te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef’te kim kazandı, kaşığı kim aldı?

30 ARALIK MASTERCHEF KAŞIĞI KİM ALDI?

Masterchef yeni bölümünde (30 Aralık) kaşığı alan isim henüz belli olmadı.

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