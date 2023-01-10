Haberler Yaşam Masterhcef ödülü nedir? Masterchef 2023 Türkiye Şampiyonluk ödülü ne, birincilik ödülü ne kadar?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:09

Masterhcef ödülü nedir? Masterchef 2023 Türkiye Şampiyonluk ödülü ne, birincilik ödülü ne kadar?

Tv8 ekranlarında final bölümüyle ekrana gelecek olan Masterchef 2023 büyük ödül için nefesler tutuldu. Metin ve Kıvanç'ın kıyasıya rekabet edeceği gecede şampiyonluk ödülü sadece birine verilecek. Geçen sene birinciye araba verilirken bu seneki ödülün ne olduğu merak konusu oldu. Finalde imza tabaklarını ortaya koyan iki yarışmacı birinci olarak büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki Masterhcef ödülü nedir? 2023 Masterchef Türkiye Şampiyonluk ödülü ne, birincilik ödülü ne kadar?