TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 50.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler ise "Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!" araştırmaları yapıyor. İşte son bölüm izleme linki ve özeti.