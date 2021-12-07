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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 23:09

Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 50.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler ise "Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!" araştırmaları yapıyor. İşte son bölüm izleme linki ve özeti.

Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek isteyenler diziye yönelik araştırmalar yapıyorlar. Son bölümde; Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Bu başlık altından; Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI 50.BÖLÜM ÖZETİ

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris'in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

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Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
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Masumlar Apartmanı 50.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
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