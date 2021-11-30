Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle (49. Bölüm tamamı kesintisiz)

Masumlar Apartmanı 49. Bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Masumlar Apartmanı canlı izle ekranı, diziyi internet üzerinden full ve kesintisiz takip etmek isteyenlerce araştırılıyor. Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölümünde Tomris'ten hastalık kapan Safiye için olaylar kontrolden çıkar. Bu sırada Gülben ve Esat cephesinde de Hikmet'in yaşattığı zor anlar nedeniyle işler karışır. TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!