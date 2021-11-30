Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle (49. Bölüm tamamı kesintisiz)
Giriş Tarihi: 30.11.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 19:10

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle (49. Bölüm tamamı kesintisiz)

Masumlar Apartmanı 49. Bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Masumlar Apartmanı canlı izle ekranı, diziyi internet üzerinden full ve kesintisiz takip etmek isteyenlerce araştırılıyor. Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölümünde Tomris'ten hastalık kapan Safiye için olaylar kontrolden çıkar. Bu sırada Gülben ve Esat cephesinde de Hikmet'in yaşattığı zor anlar nedeniyle işler karışır. TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle 49. Bölüm tamamı kesintisiz

TRT 1'in Salı akşamları ekrana gelen dizisi Masumlar Apartmanı bugün 49. Bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Televizyonla eş zamanlı olarak internetten de yayınlanan dizi, kesintisiz ve HD olarak telefon, bilgisayar ve tabletten takip edilebiliyor. Diziyi online ortamda izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. İşte TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle linki. Dizinin yeni bölümünün tamamını kesintisiz ve full izle!

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle 49. Bölüm tamamı kesintisiz

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

Masumlar Apartmanı yeni bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT 1 canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle 49. Bölüm tamamı kesintisiz

MASUMLAR APARTMANI 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan'ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

Safiye'nin korktuğu başına gelir ve Tomris'in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye'ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır.

Naci, Safiye'nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

Gülben, Esat'ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben'i hem Esat'ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle 49. Bölüm tamamı kesintisiz

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

SON DAKİKA