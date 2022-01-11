Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının reyting rekorlarına imza atan dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile her hafta Salı günü televizyon ekranlarına geliyor. TRT1 yayın akışı içerisinde bu hafta yer almayan yapımın sıkı takipçileri bu noktada "Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım bu noktada dikkatleri üzerine çekti. Peki, Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı ve detaylar…