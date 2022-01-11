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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:55

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının reyting rekorlarına imza atan dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile her hafta Salı günü televizyon ekranlarına geliyor. TRT1 yayın akışı içerisinde bu hafta yer almayan yapımın sıkı takipçileri bu noktada "Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım bu noktada dikkatleri üzerine çekti. Peki, Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı ve detaylar…

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bugün Masumlar Apartmanı dizisinin TRT1 yayın akışı içerisinde yer almıyor olması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği yapım her hafta Salı günü izleyenlerini ekran başına kilitliyordu. "Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TRT1 yayın akışı ile 11 Ocak bugün Masumlar Apartmanı yok mu, neden yok? Sorusunun yanıtı…

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MASUMLAR APARTMANI YOK MU?

TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlara gelmeyecek.

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Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Hazır Aile
22:00 Masumlar Apartmanı
01:40 3'Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenler

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır.

Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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