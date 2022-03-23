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Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:05

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır'da karantinaya neden oldu!

Son dakika haberine göre Iğdır'ın bazı köyleri mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanda görülen bu hastalığın ardından birçok soru soruluyor. İnsanlar tarafından araştırma konusu olan "mavi dil hastalığı nedir" sorusu gündemde. Mavi dil hastalığı belirtileri ile anlaşılıp anlaşılmayacağı merak konusu. En çok gündeme gelen konulardan biri de "mavi dil hastalığı insana bulaşır mı?" oldu. Peki, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? İşte hakkında merak edilenler…

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır’da karantinaya neden oldu!

Iğdır'dan gelen son dakika haberine göre Karakoyunlu ilçesindeki bir çiftçinin hayvanlarında mavi dil hastalığına rastlandı. Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mavi dil hastalığının bulaşmaması için önlem aldı. Buna göre hastalık alından 10 kilometre civarına kadar karantina bölgesi oluşturuldu. Haberin ardından gündeme gelen "Mavi dil hastalığı nedir" sorusu oldukça fazla soruldu. Peki, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, hangi hayvanlarda görülür, insana bulaşır mı, aşısı var mı? İşte tüm cevaplar…

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır’da karantinaya neden oldu!

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Literatürdeki adıyla Blue Tongue; mavi dil hastalığı; Culicoides türündeki sinekler ile taşınıyor. Sığır, koyun, keçi ve deve gibi çiftlik hayvanları ile bazı yabani geviş getirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyo türüdür.

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Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır’da karantinaya neden oldu!

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır’da karantinaya neden oldu!

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır’da karantinaya neden oldu!

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Etken "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardındaki rutubetli gecelerde aktiftirler.

Hasta boğaların spermalarıyla da virüs sağlıklı ineklere bulaşabilmektedir ki bulaşmada dikkat edilmesi gereken önemli yollardan biridir. Sığırlar belirgin bir hastalık belirtisi göstermeksizin virüsü kanlarında taşırlar ve hastalığın koyunlara bulaşmasında önemli rol oynarlar. Etken sokucu sineklerin olmadığı zamanlarda dahi sığır kanında 14 hafta aktif olarak kalabilmektedir.

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