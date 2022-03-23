Haberler Yaşam Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır'da karantinaya neden oldu!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:05

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? Iğdır'da karantinaya neden oldu!

Son dakika haberine göre Iğdır'ın bazı köyleri mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanda görülen bu hastalığın ardından birçok soru soruluyor. İnsanlar tarafından araştırma konusu olan "mavi dil hastalığı nedir" sorusu gündemde. Mavi dil hastalığı belirtileri ile anlaşılıp anlaşılmayacağı merak konusu. En çok gündeme gelen konulardan biri de "mavi dil hastalığı insana bulaşır mı?" oldu. Peki, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, hangi hayvanlarda görülür? İşte hakkında merak edilenler…