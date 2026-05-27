Haberler Yaşam Mavi Dolunay nedir, ne zaman görülecek, etkileri neler? Mavi ay gökyüzünü süsleyecek!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 22:58

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği "Mavi Ay" olayı, yılın en dikkat çekici astronomi olayları arasında yer alıyor. Nadir görülen bu gökyüzü fenomeni, etkileyici görüntüsü ve taşıdığı anlamlarla dünya genelinde ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'de yaşayan gökyüzü meraklıları ise "Mavi Ay ne zaman olacak ve ülkemizden izlenebilecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Gökyüzünde eşsiz bir görsel şölen sunması beklenen Mavi Ay, doğa olaylarını yakından takip edenler tarafından merakla izleniyor. Bu nadir gök olayı, coğrafi bir sınırlama olmadan dünyanın birçok yerinden gözlemlenebiliyor ve Türkiye'den de rahatlıkla görülebilecek.

2026 MAVİ AY GÖKYÜZÜNDE NE ZAMAN BELİRECEK?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi izlenebilecek. Nadir görülen bu dolunay, ay takvimi döngüsü nedeniyle aynı ay içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay olarak tanımlanıyor.

Mayıs ayının ilk dolunayı ayın başlarında tamamlanırken, ayın son gecesinde ortaya çıkacak dolunay gökyüzünde daha belirgin ve etkileyici bir görünüm sunacak. Bu özel an, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

31 Mayıs 2026 tarihinde yaşanacak Mavi Ay olayı, uygun hava koşullarının sağlanması halinde Türkiye'nin tüm bölgelerinden net bir şekilde görülebilecek. Gökyüzü meraklıları için bu doğa olayı, yılın en dikkat çekici anlarından biri olacak.

BİR SONRAKİ MAVİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılındaki Mavi Ay'ın ardından bu gökyüzü olayı kısa sürede tekrar etmeyecek. Takvim hesaplamalarına göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde meydana gelecek. Böylece bu nadir gökyüzü olayı, 2028 yılının son gecesinde yılbaşı atmosferiyle birlikte yeniden gözlemlenmiş olacak.

