Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

Show TV ekranlarında 12 Haziran Pazartesi bugün başlayan Maviye Sürgün nerede çekiliyor araştırılmaya başladı. Fragmanlarında görülen sahil beldesi televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı yeni dizi deniz kenarı sahneleriyle araştırılıyor. Maviye Sürgün dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. İlk bölüm takip ediliyor. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte dizi hakkında merak edilenler…