Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:00

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

Show TV ekranlarında 12 Haziran Pazartesi bugün başlayan Maviye Sürgün nerede çekiliyor araştırılmaya başladı. Fragmanlarında görülen sahil beldesi televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı yeni dizi deniz kenarı sahneleriyle araştırılıyor. Maviye Sürgün dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. İlk bölüm takip ediliyor. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte dizi hakkında merak edilenler…

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

Maviye Sürgün dizisinin çekildiği yer belli oldu. Yazlık sahil beldesi olarak görülen çekim yerleri izleyenlerin gündeminde. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapım Show TV ekranlarında yayımlanıyor. Maviye Sürgün nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Karışık hayatların kesiştiği hikaye 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Maviye Sürgün dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor? İşte, detaylar…

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? Show TV yeni dizisi Maviye Sürgün nerede çekildi, hangi şehirde kasabada çekiliyor?

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maviye Sürgün dizisi çekimleri Muğla ilinin Marmaris ilçesinde Selimiye mahallesinde gerçekleşiyor. Deniz kenarı mahalle yat limanına ev sahipliği yapıyor.

SON DAKİKA