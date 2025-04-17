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Haberler Yaşam Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:49

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor.Mayıs ayına ait kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon rakamlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından belli olacak. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, Mayıs ayında geçerli olacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. 5 Mayıs Pazartesi günü Mayıs ayı kira artış oranı üst sınırı belli olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen vatandaşlar için kira artış oranı üst sınırı 51,26 olarak kamuoyuna paylaşıldı.

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

GEÇMİŞ DÖNEMLERİN KİRA ARTIŞ ORANLARI

Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26
Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83
Şubat yüzde 56,35
Ocak yüzde 58,51
2024 Aralık yüzde 60,45
2024 Kasım yüzde 62,02

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde
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