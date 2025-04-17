Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, Mayıs ayında geçerli olacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...