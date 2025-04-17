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Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:49
Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde! Konut ve iş yeri zam oranı tarihi gündemde
Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor.Mayıs ayına ait kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon rakamlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından belli olacak. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?