Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
12:02
MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?
Afrika'da salgın olarak başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen maymun çiçeği virüsü araştırılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerine yayılan ve küresel bir sorun haline gelen virüsün, vücudun çeşitli yerlerinde kabarcıklar meydana getirmesi en belirgin özelliği olarak biliniyor. Maymun çiçeği virüsü hastalığı belirtileri nelerdir? gibi sorusu vatandaşların gündemindeyken Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması yaptı. Peki, Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye'de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?