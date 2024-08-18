MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği, Poxviridae adındaki virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalık türüdür. Poxviridae ailesinde bulunan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılmaktadır.

Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958'te yapılan bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle gözlemlenirken iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, adını bu sebepten ötürü almıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir.