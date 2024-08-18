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Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:02

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

Afrika'da salgın olarak başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen maymun çiçeği virüsü araştırılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerine yayılan ve küresel bir sorun haline gelen virüsün, vücudun çeşitli yerlerinde kabarcıklar meydana getirmesi en belirgin özelliği olarak biliniyor. Maymun çiçeği virüsü hastalığı belirtileri nelerdir? gibi sorusu vatandaşların gündemindeyken Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması yaptı. Peki, Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye'de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

Maymun çiçeği virüsü vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesiyle birlikte dünyanın konuştuğu virüsün belirtileri merak ediliyor. Afrika dışında ilk kez İsveç'te görüldü. Sosyal medyada çiçek aşısının virüsten koruduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri…

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMASI:
"Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır."
Ayrıca Bakanlık sayfasında "Maymun Çiçeği Virüsü" rehberi yayımladı.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Maymun çiçeği, Poxviridae adındaki virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalık türüdür. Poxviridae ailesinde bulunan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılmaktadır.
Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958'te yapılan bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle gözlemlenirken iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, adını bu sebepten ötürü almıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
Adının aksine maymunlardan daha çok sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerde bulunan ve onlardan insana geçen hastalık, ayrıca enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf gibi eşyalarla yakın temas sonucunda bulaşıyor. Virüs, sağlıklı kişilere, ciltte gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla giriyor.
İnsandan insana bulaşmanın büyük solunum salgısı damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması, yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ: Maymun çiçeği virüsü hastalığı Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır, çiçek aşısı korur mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?
Maymun çiçeği, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntü) neden oluyor. Lenf bezi şişliği, maymun çiçeğinin, çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayıran en önemli belirtisi. Yakınmalar, virüsle temastan ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkıyor.
İlk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanan hastalıkta, ciltteki döküntüler de ateş başladıktan sonra 1-3 gün içinde görülüyor. Avuç içi, ayak, ağız içi, genital bölge ve gözlerdeki lezyonlar, kabuk bağlayıp düşmesiyle ortadan kalkıyor.

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