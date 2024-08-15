Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:40
Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen maymun çiçeği virüsü gündemdeki yerini koruyor. Afrika'dan birçok ülkeye yayılan ve kürsel salgın olmas endişesiyle gündemdeki yerini alan hastalığın en belirgin özelliği vücutta oluşan küçük yaralar oluyor. Bu noktada en çok araştırılanlar arasında Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi var. Peki; Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?