Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, döküntü, ateş, boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı ve kas ağrılarıdır. Hastalığın neden olduğu döküntüler kaşıntılı olup, genellikle yüz bölgesinde başlar, avuç içi ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücuda yayılır.

Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler şunları içerir:

Yüzde, ağız içinde ve el, ayak, göğüs, genital bölge veya anüste sivilce veya kabarcıklara benzeyen döküntü.

Ateş

Lenf düğümlerinde şişme

Halsizlik

Kas ve sırt ağrısı

Baş ağrısı

Solunum yolları problemleri (öksürük, burun tıkanıklığı)

Üşüme ve titreme

Maymun çiçeği virüsünde görülen döküntü, ağrılı olabilen düz, kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkabilir. Daha sonra oluşan bu şişlikler irinle dolan kabarcıklara dönüşür ve daha sonra bu kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta sürebilir. Bu süreç tamamlanana, yani döküntüler kabuklanıp düşene kadar virüsü bulaştırabilir durumda olursunuz.