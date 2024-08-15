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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:40

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen maymun çiçeği virüsü gündemdeki yerini koruyor. Afrika'dan birçok ülkeye yayılan ve kürsel salgın olmas endişesiyle gündemdeki yerini alan hastalığın en belirgin özelliği vücutta oluşan küçük yaralar oluyor. Bu noktada en çok araştırılanlar arasında Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi var. Peki; Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

Maymun çiçeği salgını tüm dünyanın gündeminde. Son iki yıldır iki kez acil durum ilan edilen salgınla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yayıldığı düşünülen virüsle ilgili pandemi ihtimali de oldukça araştırılan konular arasında. Peki; Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır, Türkiye'de var mı? İşte Maymun çiçeği tedavisi hakkında son gelişmeler...

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGIN HALİNE GELDİ!

Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde yayılmaya başlayan ve salgın statüsü alan maymun çiçeği virüsü için Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti.

Küresel halk sağlığı acil durumu ilan eden DSÖ'nün bu uyarısı en yüksek alarm seviyesini ifade ediyor.

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Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

1970 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan virüs Afrika bölgesinde endemik olarak görülmeye devam ediyor.

Çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türü olarak ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Maymun çiçeği virüsü insandan insana veya bazen hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Hastalığın belirtileri arasında yer alan enfeksiyöz cilt, ağız, oluşan lezyonlar ile doğrudan temas ile de geçebilen maymun çiçeği virüsü şu şekilde bulaşır:

Yüz yüze konuşma esnasında nefes alıp verme
Ten teması (dokunma, öpüşme, cinsel ilişki)
Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması
Yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla temas
Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temaslada çocuğa bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? İşte Maymun çiçeği belirtileri ve tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, döküntü, ateş, boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı ve kas ağrılarıdır. Hastalığın neden olduğu döküntüler kaşıntılı olup, genellikle yüz bölgesinde başlar, avuç içi ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücuda yayılır.

Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtiler şunları içerir:

Yüzde, ağız içinde ve el, ayak, göğüs, genital bölge veya anüste sivilce veya kabarcıklara benzeyen döküntü.
Ateş
Lenf düğümlerinde şişme
Halsizlik
Kas ve sırt ağrısı
Baş ağrısı
Solunum yolları problemleri (öksürük, burun tıkanıklığı)
Üşüme ve titreme
Maymun çiçeği virüsünde görülen döküntü, ağrılı olabilen düz, kırmızı şişlikler olarak ortaya çıkabilir. Daha sonra oluşan bu şişlikler irinle dolan kabarcıklara dönüşür ve daha sonra bu kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta sürebilir. Bu süreç tamamlanana, yani döküntüler kabuklanıp düşene kadar virüsü bulaştırabilir durumda olursunuz.

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