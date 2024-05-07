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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:09
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!
Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları ile takip ediliyor. Seri olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. 2011 yılında vizyona giren aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerindeki filmin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor. Peki; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler, ne anlatıyor? İşte, filme dair merak edilenler...