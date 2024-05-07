Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.