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Haberler Yaşam Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:09

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!

Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları ile takip ediliyor. Seri olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. 2011 yılında vizyona giren aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerindeki filmin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor. Peki; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler, ne anlatıyor? İşte, filme dair merak edilenler...

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Orijinal adıyla Planet of the Apes, eski ve yeni seri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Adım adım takip edilen seri birçok ülkede gündeme oturmuş yapımlardan biri. İşte, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları...

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ KONUSU

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosundan devam etmiyor ama onlardan bazı etmenler alarak daha da orijinal bir yeni hikaye yaratıyor. Mitolojinin bir kısmını ele alıyor diyebiliriz. Film aynı zamanda devamının çekilebilmesine yardımcı olacak öğeler de içeriyor.

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

James Franco

Freida Pinto

John Lithgow

Brian Cox

Tom Felton

Andy Serkis

David Hewlett

Tyler Labine

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu ve oyuncuları: Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!
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