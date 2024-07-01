Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

DÜĞÜNDEKİLER OLAYI DOĞRULADI

Mehmet Odabaşı hakkında iddiaları kabul etmedi. Odabaşı ifadesinde, Mazhar Oğurlu'nun neden olduğunu bilmeden yanında birden yere yığıldığını, kafasını tuttuğunda elinin kan olduğunu, düğündekilerin Oğurlu'yu hastaneye götürdüğünü, kendisinin ise kan olan gömleğini eve giderek değiştirdiğini söyledi. Ancak ifadeleri alınan misafirler ise silahı Mehmet Odabaşı'nın ateşlediğini teşhis etti. Şüpheli Furkan K. ifadesinde, "Mehmet Odabaşı'nın sağ elindeki tabancasının tutukluluk yaptığını, her iki elini aşağı doğru indirip diğer silahı başka bir kişiye tutması için verdiğini, tutukluluk yapan tabanca ile oynayıp diğer silahını da geri aldığını, iki silah elinde 45 derecelik açıyla kafa hizasında karşı istikamete doğru tuttuğu sırada silahlardan birinin patladığını ve 1-1.5 metre mesafedeki Mazhar Oğurlu'nun vurulup yere düştüğünü" söyledi.