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Haberler Yaşam Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 08:18

Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

Konya'da 2 çocuk babası Mazhar Oğurlu, yakınının düğününde açılan ateş sonucu başından vurularak can verdi. Oğurlu'nun ölümüne yol açan merminin sağlık görevlisi Mehmet Odabaşı'nın silahından ateşlendiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesi ise dikkat çekti…

TOLGA YANIK
Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

İlçede giyim mağazası işleten 2 çocuk babası Mazhar Oğurlu, geçtiğimiz yıl 30 Eylül günü bir yakınının Ünveren Mahallesindeki düğün merasimine katıldı. Oğurlu, düğünde açılan ateş sonucu merminin başına isabet etmesi sonucu vurularak ağır şekilde yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Oğurlu, 3 Ekim günü hayatını kaybetti.

Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

SİLAHI KULLANAN SAĞLIK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Olay sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan sağlık görevlisi Mehmet Odabaşı hakkında 'olası kastla adam öldürme' 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Odabaşı hakkında ayrıca '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Kanuna Muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan Rahim M. (48) ve Furkan K. (21) hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mut ve Karakuş'un Odabaşı'nın kullandığı silahın bulunmaması için silahı gizledikleri belirtildi.

Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

DÜĞÜNDEKİLER OLAYI DOĞRULADI

Mehmet Odabaşı hakkında iddiaları kabul etmedi. Odabaşı ifadesinde, Mazhar Oğurlu'nun neden olduğunu bilmeden yanında birden yere yığıldığını, kafasını tuttuğunda elinin kan olduğunu, düğündekilerin Oğurlu'yu hastaneye götürdüğünü, kendisinin ise kan olan gömleğini eve giderek değiştirdiğini söyledi. Ancak ifadeleri alınan misafirler ise silahı Mehmet Odabaşı'nın ateşlediğini teşhis etti. Şüpheli Furkan K. ifadesinde, "Mehmet Odabaşı'nın sağ elindeki tabancasının tutukluluk yaptığını, her iki elini aşağı doğru indirip diğer silahı başka bir kişiye tutması için verdiğini, tutukluluk yapan tabanca ile oynayıp diğer silahını da geri aldığını, iki silah elinde 45 derecelik açıyla kafa hizasında karşı istikamete doğru tuttuğu sırada silahlardan birinin patladığını ve 1-1.5 metre mesafedeki Mazhar Oğurlu'nun vurulup yere düştüğünü" söyledi.

Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!

BİRİNİ VURABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORDU

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Odabaşı'nın düğün sırasında ateşlediği silahlardan çıkan mermilerin düğün merasimine katılan kişilere isabet edip, onların beden bütünlüklerine zarar verebileceğini öngörmesine rağmen silahlarını ateşlediği ve bunun sonucunda Mazhar Oğurlu'nun ölümüne sebebiyet verdiğini ifade etti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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