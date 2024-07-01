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Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
08:18
Mazhar Oğurlu cinayetinde çarpıcı detay: O maganda sağlık çalışanı Mehmet Odabaşı çıktı!
Konya'da 2 çocuk babası Mazhar Oğurlu, yakınının düğününde açılan ateş sonucu başından vurularak can verdi. Oğurlu'nun ölümüne yol açan merminin sağlık görevlisi Mehmet Odabaşı'nın silahından ateşlendiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesi ise dikkat çekti…