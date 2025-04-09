MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın (4 Nisan 2025) saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.