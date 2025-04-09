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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
12:19
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?
çiftçilerin sabırsızlıkla beklediği mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin başladığını duyurdu. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak ve TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Peki, mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi ve e-Devlet sorgulama ekranı detayları...