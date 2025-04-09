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Haberler Yaşam MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:19

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

çiftçilerin sabırsızlıkla beklediği mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin başladığını duyurdu. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak ve TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Peki, mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi ve e-Devlet sorgulama ekranı detayları...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı. Çiftçilere yapılacak ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ödemeler, TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Çiftçi destekleme ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yapılmaktadır ve genellikle dekar başına belirli bir miktar olarak ödenmektedir. Peki, Çiftçilere mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

2025 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin 4 Nisan itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın (4 Nisan 2025) saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI 2025 || Çiftçilere mazot ve gübre desteği yattı mı, nereden bakılır?