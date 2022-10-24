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Haberler Yaşam MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:35

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son olarak önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamaya göre; önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleşmesi planlanan ödemelerin 6 ay önce ödeneceği bildirildi. Bu açıklamayla beraber "2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama baz alındığında; 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri kısa zaman içerisinde hesaplara yatmaya başlayacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri öne çekildi. Binlerce çiftçinin beklediği bu ödenek planlara göre önümüzdeki yıl Mart ayında yatacaktı. Fakat son açıklamada ödemelerin 6 ay önce yapılacağı vurgulandı. Bu kapsamda ise "2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandanşlar şimdi ücretin yattığı açıklaması için gözünü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevirdi. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2023 Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 mazot gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiği bildirildi. Bu kapsamda ödemelerin Ekim ayı içerisinde, T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

Herhangi resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. "

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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

"Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız."

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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