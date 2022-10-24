MAZOT GÜBRE DESTEĞİ yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son olarak önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamaya göre; önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleşmesi planlanan ödemelerin 6 ay önce ödeneceği bildirildi. Bu açıklamayla beraber "2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama baz alındığında; 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri kısa zaman içerisinde hesaplara yatmaya başlayacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar.