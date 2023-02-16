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Haberler Yaşam Mazot ve gübre desteği il il ödeme takvimi ve sorgulama ekranı: 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:22

Mazot ve gübre desteği il il ödeme takvimi ve sorgulama ekranı: 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, tarımsal destekleme ödemeleri deprem bölgesindeki çiftçilere nakit olarak verilecek. Bu noktada ödenekten faydalanan çiftçiler "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri ve detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek kapsamında üreticilere yapılacak ödemelerle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği ifade edildi. Açıklamayla beraber "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili son durum ve detaylar.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı

2023 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 şubat ayı mazot ve gübre desteğinin depremden etkilenen 10 ilde nakit olarak ödeneceğini açıkladı.

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Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı

Kirişçi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.''

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bakan Kirişçi, deprem felaketi çerçevesinde çiftçiler için alınan tedbirler kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin de uzatıldığını bildirdi.

Kirişçi, açıklamasında ''2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve sorgulama ekranı

BAŞVURU SÜRESİ 8 MAYIS'A KADAR UZATILDI

"Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" diyen Bakan Kirişci, "10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir. Kırsal Kalkınma Desteği'ne yönelik olarak da Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımları için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 28 Şubat'a kadar uzatılmıştır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatılmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.

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