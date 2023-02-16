Mazot ve gübre desteği il il ödeme takvimi ve sorgulama ekranı: 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, tarımsal destekleme ödemeleri deprem bölgesindeki çiftçilere nakit olarak verilecek. Bu noktada ödenekten faydalanan çiftçiler "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Şubat ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme sorgulama ekranı ve tüm detaylar.