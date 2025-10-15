Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:42

Mazursun Şiiri Sözleri - Ahmed Gazâli'nin Mazursun Şiiri İncelemesi, Anlamı ve Hikayesi

İnsanın aşk, affediş ve ilahi sevgi karşısındaki acizliğini en derin biçimde dile getiren dizeler, Ahmed Gazâli'nin kaleminden dökülür. "Mazursun" şiiri, tasavvufî aşkın inceliklerini, insanın Tanrı karşısındaki hâlini ve sevgideki teslimiyeti sade ama derin bir dille anlatır. İşte Ahmed Gazâli'nin "Mazursun" şiiri, anlamı ve hikayesi...

Ahmed Gazâli, Türk edebiyatında tasavvufi derinliği ve duygusal yoğunluğu ile tanınan önemli isimlerden biridir. Onun Mazursun şiiri, insan ruhunun içsel yolculuğunu, aşkı, özlemi ve insan olmanın inceliklerini derin bir dille ifade eder. Mazursun, kısa ama anlam yüklü dizeleriyle, her çağda insanın duygusal ve ruhsal deneyimlerine hitap etmeye devam eder. İşte Ahmed Gazâli'nin Mazursun şiiri incelemesi, anlamı ve hikayesi...

AHMED GAZÂLÎ KİMDİR?

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Ahmed Gazâlî, ağabeyi Muhammed el-Gazâlî'den 15 yıl sonra (520/1126) ölmüştür. Hayatının büyük bir bölümünü camilerde vaaz vererek ve sûfi hangâhlarında müritleri irşat ederek geçirmiş; aşk ve vecdi öne alan bir tasavvuf anlayışını yaymaya çalışmıştır. Eserleri: et-Tecrîd fî Tercemeti't-Tevhîd; Bevâriku'l-‹lmâ ve Sevânihu'l- Uşşâk'tır.

MAZURSUN

İşin gönül çelmektir senin, mazursun
Gam nedir hiç bilmezsin, mazursun
Her gece kan ağlarken ben sensiz
Sen bir gece sensiz kalmadın, mazursun

MAZURSUN ŞİİRİ İNCELEMESİ

Ahmed Gazâli'nin "Mazursun" şiiri, tasavvufi edebiyatın derinliklerini yansıtan, insan ruhunun içsel yolculuğunu anlatan önemli bir eserdir. Şiir, aşk ve hoşgörü ekseninde şekillenir; "Mazursun" kelimesi ise şiirin hem başlığı hem de temasıdır. Bu ifade, şairin tevazu ve affedicilik duygusunu ortaya koyar, okuyucuya hem bir özür hem de bir anlayış çağrısıdır.

MAZURSUN ŞİİRİ ANLAMI

Ahmed Gazâli'nin "Mazursun" şiiri, affetmenin, hoşgörünün ve içsel olgunluğun önemini anlatır. Şair, insan ilişkilerinde tevazuya ve anlayışa verdiği değeri, bu kısa ama anlam yüklü eserinde net bir biçimde gösterir. Şiir, okuyanı hem düşündürür hem de duygulandırır; bireysel ve manevi bir yolculuğa davet eder.

Şiirde aşk, sadece dünyevi bir duygu olarak ele alınmaz; o, insanı olgunlaştıran ve hakikate yaklaştıran manevi bir deneyimdir. Ahmed Gazâli, insanın kendi kusurlarını fark etmesi ve bu farkındalıkla arınması gerektiğini vurgular. Bu yönüyle şiir, hem bireysel hem de ruhsal bir yolculuğun tasviri gibidir. Her beyitte, okur hem duygusal bir yoğunluk hisseder hem de tasavvufi bir derinliğe ulaşır.

Üslup açısından, şiir sadedir; süslü ve karmaşık anlatımlardan uzak durularak, mesajın doğrudan iletilmesi sağlanmıştır. Bu sadelik, şiirin etkileyiciliğini artırır ve sözlerin kalbe doğrudan nüfuz etmesini sağlar. Ayrıca şiirin ahenkli ritmi, klasik divan ölçüsü ve kafiyeye uygunluğu ile desteklenir.

