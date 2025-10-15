Mazursun Şiiri Sözleri - Ahmed Gazâli’nin Mazursun Şiiri İncelemesi, Anlamı ve Hikayesi

Şiirde aşk, sadece dünyevi bir duygu olarak ele alınmaz; o, insanı olgunlaştıran ve hakikate yaklaştıran manevi bir deneyimdir. Ahmed Gazâli, insanın kendi kusurlarını fark etmesi ve bu farkındalıkla arınması gerektiğini vurgular. Bu yönüyle şiir, hem bireysel hem de ruhsal bir yolculuğun tasviri gibidir. Her beyitte, okur hem duygusal bir yoğunluk hisseder hem de tasavvufi bir derinliğe ulaşır.