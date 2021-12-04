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Yaşam MEB 2021-2022 yarıyıl takvimi: Sömestr tatili ne zaman? İşte 15 tatil takvimi
Giriş Tarihi: 04.12.2021
16:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
16:29
MEB 2021-2022 yarıyıl takvimi: Sömestr tatili ne zaman? İşte 15 tatil takvimi
Aralık ayının ilk haftası ile birlikte 15 tatil takvimi için araştırmalar yapılıyor. 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk ara tatil sonrası "Sömestr tatili ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise 2021-2022 yarıyıl takvimi belli oldu. İşte sömestr tatili tarihleri 2021-2022!
"Sömestr tatili ne zaman?" sorusunun yanıtı merak edilen konu başlıkları arasında yerini alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 15 tatil tarihleri – yarıyıl takvimi belli oldu. Buna göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 2022 Ocak ayında sona erecek. İşte MEB ile yarıyıl tarihleri!
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR AÇIK KALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.