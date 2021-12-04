MEB 2021-2022 yarıyıl takvimi: Sömestr tatili ne zaman? İşte 15 tatil takvimi

Aralık ayının ilk haftası ile birlikte 15 tatil takvimi için araştırmalar yapılıyor. 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk ara tatil sonrası "Sömestr tatili ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise 2021-2022 yarıyıl takvimi belli oldu. İşte sömestr tatili tarihleri 2021-2022!