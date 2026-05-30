Haberler Yaşam MEB 2026 İOKBS TAKVİMİ | Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 12:58

MEB İOKBS bursluluk sınavına dair detaylar adaylar tarafından merakla bekleniyor. Başvurusu 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan ve 26 Nisan'daki sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Burs hakkı elde edip edemediklerini öğrenmek isteyen adaylar için, açıklanan ve bilinen detaylarıyla İOKBS ön plana çıktı.

Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihi tarihi resmi olarak duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında gözler Haziran ayına çevrildi.

2026 İOKBS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İOKBS bursluluk sınavının sonuç tarihi açıklandı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren MEB'in resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranının aynı gün erişime açılması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB'in resmî internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Velilerin talep etmesi durumunda ise okul müdürlükleri, elektronik ortamdan alınan "Sınav Sonuç Belgesi"ni mühür ve imza ile onaylayarak öğrenci ya da veliye teslim edecek.

BURSLULUK SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav soruları, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci başlayacak. İtiraz başvuruları, yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesindeki e-İtiraz bölümü üzerinden yapılabilecek.

Başvurular hem elektronik ortamda hem de yazılı şekilde gerçekleştirilebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
