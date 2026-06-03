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BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:30
BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?
İOKBS sınavına dair detaylar adaylar tarafından merakla takip ediliyor. MEB takvimi ile tarihleri belli olan sınavın son aşamasına gelindi. 2026 İOKBS sonuçları ile adaylar burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kontrol ediyor. Peki "Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?"