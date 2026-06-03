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Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:30

BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS sınavına dair detaylar adaylar tarafından merakla takip ediliyor. MEB takvimi ile tarihleri belli olan sınavın son aşamasına gelindi. 2026 İOKBS sonuçları ile adaylar burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kontrol ediyor. Peki "Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?"

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BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

26 Nisan 2026 Pazar tarihinde yapılan İOKBS sınavının ardından adaylar için sonuç süreci ön plana çıktı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılan öğrenciler için sorgulama dönemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan duyuru ile başladı.

BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

2026 İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü açıklandı.

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BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS 2026 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanıyor.

BURSLULUK SONUÇLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre burs ödemeleri, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihi takip eden ekim ayının başından itibaren başlatılıyor.

İOKBS'yi kazanarak burs hakkı elde eden öğrenciler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından burs ödemelerini ekim ayından itibaren almaya başlayacak.

BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇ SORGULAMA | İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

2026 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Ocak 2026 - Temmuz 2026 dönemi için geçerli olan burs tutarı güncellendi. Buna göre İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 2 bin 762 TL ödeme yapılacak. Belirlenen tutar, burs hakkı kazanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için uygulanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB #İOKBS

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