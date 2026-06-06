LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

Yaklaşık 1 milyon sekizinci sınıf öğrencisinin iyi bir lisede eğitim görebilmek için çaba göstereceği LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak sınav ile adaylar için LGS giriş belgesi detayları dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan belge ile Liselere Geçiş Sistemi adayları sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenecek.