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LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:21
LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!
MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Dünya Kupası fikstür düzenlemeleri nedeniyle tarihi değişen sınava sayılı vakit kaldı. Böylece LSG sınav giriş belgesi ve yerleri detayları ön plana çıktı.