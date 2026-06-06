Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:21

LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Dünya Kupası fikstür düzenlemeleri nedeniyle tarihi değişen sınava sayılı vakit kaldı. Böylece LSG sınav giriş belgesi ve yerleri detayları ön plana çıktı.

  • ABONE OL
LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

Yaklaşık 1 milyon sekizinci sınıf öğrencisinin iyi bir lisede eğitim görebilmek için çaba göstereceği LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak sınav ile adaylar için LGS giriş belgesi detayları dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan belge ile Liselere Geçiş Sistemi adayları sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenecek.

LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sayısal ve sözel oturumları, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.

LGS GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLYAINIZ

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçlarının, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

LGS sınav yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? 2026 LGS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı!

SINAVIN KAPSAMI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA