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MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi | LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:38
MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi | LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün, 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla yapılan 2026 Liselere Geçiş Sistemi süreci ile 8.sınıf öğrencileri için sınav maratonu resmen başladı. Adayların hayallerindeki lisede eğitim görmek için ter dökeceği sınavın sonuçları ile alınan puanlar şekillenecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan takvim ile LGS sonuç tarih ve sürecine ait detaylar…