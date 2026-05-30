Haberler Yaşam MEB 2026 LGS TAKVİMİ | LGS ne zaman, tarihi değişti mi, hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:37

2026 LGS süreci, ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından açıklanan takvim ile LGS başvuru, sınav ve tercih tarihleri netleşmişti. Ancak, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasının sınav saatleriyle çakışması nedeniyle sınav tarihi yeniden planlandı. İşte detaylar…

İyi bir lisede eğitim hayatını devam ettirmek isteyen adaylar için LGS sınavı, kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. MEB tarafından açıklanan LGS başvuru, sınav ve tercih takvimi, milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek sürecin tarihlerini belirliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ile A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı nedeniyle 14 Haziran 2026 Pazar tarihinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı tarihinde değişiklik yapıldı.

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan değişiklik sonrasında LGS sınavının, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde yapılması hedefleniyor.

  • Sözel Oturum: 09.30'da başlayacak, 50 soru ve 75 dakika süre
  • Sayısal Oturum: 11.30'da başlayacak, 40 soru ve 80 dakika süre
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin sınav günü dikkatlerinin dağılmaması ve şehirlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla LGS tarihini güncelledik. 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak." ifadelerini kullandı.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLECEK

Sınav hazırlıklarının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

2026 LGS TAKVİMİ

  • Başvuru Tarihleri: 23 Mart - 10 Nisan 2026
  • Sınav Giriş Belgeleri: 3 Haziran 2026
  • Yeni LGS Tarihi: 13 Haziran 2026 Cumartesi
