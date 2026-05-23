Haberler Yaşam LGS ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Adayları Dikkat!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:46

Hayallerindeki liseye geçebilmek için sıkı bir ders çalışma temposuna giren öğrenciler, 2026 LGS sınavına dair büyük bir araştırma sürecindeler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıklanan takvimle öğrencilerin "2026 LGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanacak?" soruları yanıt buldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki dev oturum için geri sayım sayacı hızla sıfıra doğru ilerliyor.

2026 Mart-Nisan aralığında tamamlanan başvuruların ardından LGS sınav süreci, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından açıklanan takvim ile belirlenen LGS tarihi, A Milli Futbol Takımı'nın kritik maçıyla çakışmaması amacıyla revize edildi. 8. sınıf öğrencileri haziran ayında sıralarda yer alarak hayallerindeki liseler için ter dökecek.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başlangıçta sınavın 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı olması nedeniyle sınavın bir gün öne çekilmesi gündeme geldi ve planlama bu doğrultuda güncellendi.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Belgeler fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde hazırlanacak.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Büyük maratonun tamamlanmasının ardından öğrenciler için bu kez de heyecanlı bir sonuç bekleyişi başlayacak. MEB'in yayımladığı resmi 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
