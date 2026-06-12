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MEB 2026 LGS Tarih ve Saat Bilgileri | LGS sınav günü ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:06
MEB 2026 LGS Tarih ve Saat Bilgileri | LGS sınav günü ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 LGS için geri sayım bitti. Milyonlarca adayın iyi bir liseye yerleşmek amacıyla ter dökeceği merkezi sınavın detayları netleşti. Peki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, saat kaçta başlayacak? MEB takvimine göre belirlenen 2026 LGS oturum saatleri, derslere göre soru sayıları ve sınav süresi hakkındaki en güncel bilgiler adayların radarında yer alıyor.