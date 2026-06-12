MEB 2026 LGS Tarih ve Saat Bilgileri | LGS sınav günü ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

Ortaöğretime geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bu yıl Haziran ayında tek günde iki oturum halinde tamamlanacak. MEB'in yayımladığı başvuru kılavuzuna göre adaylar, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı test grubunda kendilerine ayrılan sürelerde soruları yanıtlayacak. İşte sınav günü öğrencilerin ve velilerin bilmesi gereken kritik zaman planlaması.