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Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:50

Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

Haziran ayının gelmesi ile hayallerindeki lisede eğitim görmek isteyen adaylar için 2026 LGS süreci ön plana çıktı. MEB, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini resmen ilan etti. Böylece adayların katılım sağlayacakları okul, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgileri içeren LGS sınav yerleri sorgulama bilgileri netleşti.

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Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin lise eğitimi için iyi bir başlangıç yapmak adına uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü LGS maratonu için MEB takvimi yakından takip ediliyor. Haziran ayının ikinci haftası yapılması planlanan LGS için açıklanan sınav yerleri ile adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Böylece sınav tarihi ve giriş bilgileri adayların gündeminde yer aldı.

Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.

2026 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLYAINIZ

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Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda 2026 LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

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Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

MEB AÇIKLADI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.

Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre LGS sınav sonuçlarının, 10 Temmuz tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB

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