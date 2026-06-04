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Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!
Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:50
Liselere Geçiş Sistemi Sınav Yerleri Sorgulama | 2026 LGS hangi tarihe yapılacak? MEB AÇIKLADI!
Haziran ayının gelmesi ile hayallerindeki lisede eğitim görmek isteyen adaylar için 2026 LGS süreci ön plana çıktı. MEB, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini resmen ilan etti. Böylece adayların katılım sağlayacakları okul, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgileri içeren LGS sınav yerleri sorgulama bilgileri netleşti.