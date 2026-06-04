MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim, öğrenciler ve velilerin merakla beklediği tarihleri netleştirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için sona yaklaşırken milyonlarca öğrenci, okulların kapanış tarihi için gün sayıyor. Son zil sesi ve karnelerin alınması ile yaz tatili başlayacak.