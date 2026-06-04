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Haberler Yaşam MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:15

MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2026 Haziran ayının gelmesi ile "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili hangi tarihte başlıyor" soruları, eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte yılın eğitim-öğretim detayları netleşti. Böylece öğrenciler ve velilerin tatil planları şekillenmeye başladı.

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MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim, öğrenciler ve velilerin merakla beklediği tarihleri netleştirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için sona yaklaşırken milyonlarca öğrenci, okulların kapanış tarihi için gün sayıyor. Son zil sesi ve karnelerin alınması ile yaz tatili başlayacak.

MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

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MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

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MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

4 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına yaklaşık 22 gün kaldı.

MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi açılış tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında okulların 2026 Eylül ayında açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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