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MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:15
MEB 2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
2026 Haziran ayının gelmesi ile "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili hangi tarihte başlıyor" soruları, eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte yılın eğitim-öğretim detayları netleşti. Böylece öğrenciler ve velilerin tatil planları şekillenmeye başladı.