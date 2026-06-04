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MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:12
MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?
"12 Haziran tatil mi, okullar kapalı mı olacak?" soruları eğitim gündeminin en çok aratılan başlıklarından biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 12 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin tatil kararını resmen duyurdu. Böylece hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı öncesinde hazırlıkların tamamlanması ön plana çıktı.