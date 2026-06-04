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Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:12

MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

"12 Haziran tatil mi, okullar kapalı mı olacak?" soruları eğitim gündeminin en çok aratılan başlıklarından biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 12 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin tatil kararını resmen duyurdu. Böylece hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı öncesinde hazırlıkların tamamlanması ön plana çıktı.

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MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak 2026 LGS sınavı öncesinde okulların çalışma durumunu sorgulayan vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Böylece öğrenciler ve öğretmenler için özellikle 12 Haziran gününe ait detaylar netleşti. Okulların tatil olması, öğretmenlerin çalışması ve LGS sınav hazırlıkları başlıkları; 12 Haziran 2026 Cuma tarihi için ön plana çıktı.

MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN 2026 CUMA TATİL Mİ?

MEB'den gelen duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

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MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

MEB AÇIKLADI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.

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MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

13 Haziran'da LGS sınavının gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

MEB AÇIKLADI! 12 Haziran resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak.

Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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