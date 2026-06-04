MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

AGS GEÇ BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alındı.

Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.