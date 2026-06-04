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Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:47

MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

MEB 2026 AGS takvimi, öğretmen adaylarının gündeminde yer alan önemli başlıklar arasında bulunuyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından açıklamayla birlikte, adaylarının katılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi resmen ertelendi. Peki AGS ne zaman yapılacak, hangi tarihe ertelendi?

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MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

MEB AGS tarihi, sınava hazırlanan binlerce adayın planlamasını doğrudan etkiliyor. Temmuz ayında yapılması planlanan AGS sınavının, NATO Zirvesi nedeniyle ertelendiği açıklandı. Böylece 2026 Akademi Giriş Sınavı güncel detayları ön plana çıktı.

MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

2026 MEB AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

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MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

AGS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) AGS ve ÖABT oturumlarının, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz 2026 tarihine ertelendiğini açıkladı.

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MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

AGS GEÇ BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alındı.

Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.

MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 AGS sınav sonuçlarının ÖSYM takvimi doğrultusunda 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak sınav gününün değişmesi ile sonuç tarihinde de değişiklik yaşanabilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM

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