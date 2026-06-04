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MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!
Giriş Tarihi: 04.06.2026 15:47
MEB AGS SINAV TARİHİ | 2026 AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DUYURDU!
MEB 2026 AGS takvimi, öğretmen adaylarının gündeminde yer alan önemli başlıklar arasında bulunuyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından açıklamayla birlikte, adaylarının katılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi resmen ertelendi. Peki AGS ne zaman yapılacak, hangi tarihe ertelendi?