MEB banka promosyonu tutarı ve ödeme tarihi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile banka promosyon sözleşmesi revize edildi. Buna göre, daha önce 3 bin TL alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline ödenecek maaş promosyon ücreti artırıldı. Ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih de belli oldu. Bu gelişme sonrası ''MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 Milli Eğitim Bakanlığı MEB maaş promosyonu ödeme miktarı ve tarihi...