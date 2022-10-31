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Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:44

MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

MEB banka promosyonu tutarı ve ödeme tarihi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile banka promosyon sözleşmesi revize edildi. Buna göre, daha önce 3 bin TL alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline ödenecek maaş promosyon ücreti artırıldı. Ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih de belli oldu. Bu gelişme sonrası ''MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 Milli Eğitim Bakanlığı MEB maaş promosyonu ödeme miktarı ve tarihi...

MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile yapılan üç yıllık banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi. Yenilenen sözleşmeye göre, MEB personeline ödenecek promosyon ücretleri yükseltildi ve ödeme tarihi de duyuruldu. Peki, MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte, 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı, tarihleri ve konu hakkında bilgiler...

MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

Vakıflar Bankası ile yapılan sözleşme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personellerine 3 bin TL banka maaş promosyonu ödeniyordu.

Son dönemde kurumların bankalardan aldığı promosyonlarda artışa gidilirken MEB çalışanları da maaş promosyonlarında artış beklentisine girmişti.

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MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

MEB BANKA PROMOSYONU ARTIRILDI!

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

MEB MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL ODU?

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi.

Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi. Böylelikle MEB promosyon ücretleri 8,3 kat artmış oldu.

MEB banka promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri belli oldu!

MEB MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

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