MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile yapılan üç yıllık banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi. Yenilenen sözleşmeye göre, MEB personeline ödenecek promosyon ücretleri yükseltildi ve ödeme tarihi de duyuruldu. Peki, MEB banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte, 2022 MEB banka promosyonu ödeme tutarı, tarihleri ve konu hakkında bilgiler...