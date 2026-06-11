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Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:27

MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavında bir ilke imza atarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını açıkladı. Velilerin onay verdiği 924 bin 191 adaya ulaştırılacak olan paketlerin detayları netleşti. Peki, LGS beslenme paketinde neler var ve ne zaman verilecek? İşte MEB'in yayımladığı sınav detayları.

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MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala, MEB'den öğrencilerin motivasyonunu artıracak önemli bir adım geldi. 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek oturumlarda, adayların iki sınav arasındaki dinlenme süresini verimli geçirmesi hedefleniyor. İlk kez uygulanacak bu destekle birlikte, başvuru yapan yüz binlerce öğrenci okul sıralarında paketlerini teslim alacak.

MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yılki LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede gerçekleştirilecek. Büyük bir organizasyonla yürütülecek olan sınav; yurt içinde 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrencinin katılımıyla tamamlanacak. Toplamda 1 milyon 22 bin 658 adayın ter dökeceği sınav için MEB tüm hazırlıklarını tamamladı.

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MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?

LGS BESLENME PAKETİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonunu yükseltmek ve iki oturum arasındaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan menü oldukça besleyici ürünlerden oluşuyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kez dağıtılacak olan LGS beslenme paketinin içinde; kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Bu özel içerik, adayların kan şekerini dengeleyecek şekilde uzman görüşleriyle belirlendi.

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MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?

SINAVDA BESLENME PAKETİ KİMLERE, NASIL DAĞITILACAK?

Beslenme paketi desteği, merkezi sınava başvuru işlemleri sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerinden onay alınan öğrencilere verilecek. Yapılan veri analizlerine göre, sınava girecek adayların yaklaşık yüzde 91'i bu destekten yararlanmak istediğini belirtti. Böylece sınav günü tam 924 bin 191 öğrenci iki oturum arasındaki o mola süresinde beslenme paketine ücretsiz olarak ulaşmış olacak.

MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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