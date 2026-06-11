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MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:27
MEB BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içinde neler var?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavında bir ilke imza atarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını açıkladı. Velilerin onay verdiği 924 bin 191 adaya ulaştırılacak olan paketlerin detayları netleşti. Peki, LGS beslenme paketinde neler var ve ne zaman verilecek? İşte MEB'in yayımladığı sınav detayları.