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MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:23
MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bu yıl sınavın nisan ayında gerçekleştirileceği duyurulurken, öğrenciler başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?