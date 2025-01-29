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Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:23

MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bu yıl sınavın nisan ayında gerçekleştirileceği duyurulurken, öğrenciler başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ise konu ile ilişkin son gelişmeleri arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte, ayrıntılar...

MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

İOKBS 2025 NE ZAMAN?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

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MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
MEB bursluluk sınavı başvurularının bu sene ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI ENREDEN VE NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi (https://www.meb.gov.tr) veya e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve detayları, başvuru kılavuzunda yer alacak

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