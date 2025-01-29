MEB BURSLULUK SINAV TAKVİMİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ise konu ile ilişkin son gelişmeleri arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte, ayrıntılar...

