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Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 06:19

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Bölgede büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edildi. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan "Okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil oldu?" soruları Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, kaç gün tatil? İşte, konuya ilişkin MEB açıklaması!

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve 6 Şubat'ta aynı bölgede meydana gelen şiddetli depremler sonrası okullarda yarıyıl tatil süresi uzatıldı. Depremden etkilenen 10 ilde eğitim gören öğrencilerin istedikleri illere nakil yaptırabilecekleri duyuruldu. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte, MEB son dakika açıklaması ve konu ile ilgili tüm detaylar.

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

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MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de okullar bir hafta daha kapalı kalacak.

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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