Haberler Yaşam MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 06:19

MEB DUYURDU! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Türkiye genelinde okullarda deprem tatili uzatıldı mı, kaç gün tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Bölgede büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edildi. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan "Okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil oldu?" soruları Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, kaç gün tatil? İşte, konuya ilişkin MEB açıklaması!