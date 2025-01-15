MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre MEB EKYS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarına yönetici olmak isteyen adayların başvuruları bir hafta boyunca alınacak. MEB-EKYS şartları bu noktada en çok araştırılanlar arasında. İşte, MEB EKYS başvuru kılavuzu ve ücreti...