Haberler
Yaşam
MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:07
MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvurular bugün alınmaya başladı. MEB EKYS başvuru kılavuzu adımlarına göre ÖSYM AİS aday girişi ekranından başvurularını tamamlayacak adaylar için araştırmalar hız kazandı. Mart ayında yapılacak sınav için geri sayım başladı. Peki; 2025 MEB EKYS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...