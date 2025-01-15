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Haberler Yaşam MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:07

MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvurular bugün alınmaya başladı. MEB EKYS başvuru kılavuzu adımlarına göre ÖSYM AİS aday girişi ekranından başvurularını tamamlayacak adaylar için araştırmalar hız kazandı. Mart ayında yapılacak sınav için geri sayım başladı. Peki; 2025 MEB EKYS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre MEB EKYS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarına yönetici olmak isteyen adayların başvuruları bir hafta boyunca alınacak. MEB-EKYS şartları bu noktada en çok araştırılanlar arasında. İşte, MEB EKYS başvuru kılavuzu ve ücreti...

MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuruları 15 Ocak itibarıyla başladı.

Başvurular 21 Ocak tarihinde tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 31 Ocak olacak.

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MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB EKYS başvuru kılavuzu adımlarına göre ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular alınacak. Başvuru ücreti 950,00 TL olarak belirlendi.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

MEB EKYS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 02.03.2025 tarihinde gerçekleşecek.

Sınav sonuçları 21.03.2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

MEB EKYS BAŞVURU ÖSYM ADAY EKRANI 2025: MEB EKYS başvuru kılavuzu ile işlemler başladı!

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 --- Adana

030 --- Afyonkarahisar

062 --- Ankara – Çankaya

070 --- Antalya

090 --- Aydın

100 --- Balıkesir

140 --- Bolu

160 --- Bursa

170 --- Çanakkale

190 --- Çorum

200 --- Denizli

210 --- Diyarbakır

220 --- Edirne

230 --- Elâzığ

240 --- Erzincan

250 --- Erzurum

260 --- Eskişehir

270 --- Gaziantep

310 --- Hatay

320 --- Isparta

330 --- Mersin

341 --- İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

344 --- İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

346 --- İstanbul - 6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)

352 --- İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360 --- Kars

380 --- Kayseri

400 --- Kırşehir

410 --- Kocaeli

420 --- Konya

430 --- Kütahya

440 --- Malatya

450 --- Manisa

460 --- Kahramanmaraş

470 --- Mardin

480 --- Muğla

490 --- Muş

510 --- Niğde

520 --- Ordu

530 --- Rize

540 --- Sakarya

550 --- Samsun

580 --- Sivas

590 --- Tekirdağ

600 --- Tokat

610 --- Trabzon

630 --- Şanlıurfa

650 --- Van

670 --- Zonguldak

710 --- Kırıkkale

720 --- Batman

780 --- Karabük

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