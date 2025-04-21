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Haberler Yaşam MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:14

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak 1381 engelli öğretmen ataması sürecine devam ediyor. Adaylar, başvurularını birinci aşamada 24 Şubat ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamladı. Sürecin ikinci aşaması olan tercih dönemi ise 16 Nisan itibarıyla başladı. Kısa süre önce başlayan tercih sürecinin ne zaman sona ereceği ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, engelli öğretmen ataması için tercihler hangi tarihte bitecek, sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak?

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 ve/veya 2024 EKPSS-Lisans sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapacak. Başvurular iki aşamada gerçekleşiyor. Ön başvurular 24 Şubat–10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Kontenjan açılan alanlar için tercih başvuruları ise 16 Nisan Çarşamba günü başladı. Peki, engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Başvuru süreci iki aşamadan oluşacaktır: "Ön başvuru" ve "Tercih başvurusu".

Birinci aşamada, adaylar 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli atama belgeleriyle başvurularını gerçekleştirmiştir.
Ön başvuruları onaylanan adaylar ise ikinci aşamada, 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabileceklerdir.

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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacak.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecek.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacak.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek.

Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacak. BU METNİ DEĞİŞTİREREK YENİ BİR METİN YAZ

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacak.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecek.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacak.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek.

Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacak.

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puan üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda yapılacaktır. Adayın birden fazla geçerli EKPSS puanı bulunması durumunda, en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacaktır.

Eşit puan alan adaylar arasında sıralama; öncelikle mezuniyet tarihi daha eski olana, bu tarihin de aynı olması hâlinde yaşı daha büyük olana öncelik verilerek belirlenecektir.