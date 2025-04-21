MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacak.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecek.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacak.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek.

Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacak. BU METNİ DEĞİŞTİREREK YENİ BİR METİN YAZ