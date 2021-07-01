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Haberler Yaşam MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor? Ziya Selçuk son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.07.2021 20:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 01:27

MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor? Ziya Selçuk son dakika duyurdu!

Milyonlarca öğrencinin gündeminde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden karnelerini alabiliyor. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebileceği bilinirken okulların açılacağı tarih merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilen okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte Bakan Ziya Selçuk son açıklamaları

Ziya Selçuk son dakika duyurdu! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda alırken 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı olarak basılı karnelerini de alabilecekler. Bilindiği üzere telafi eğitimi, okullarda planlanan sosyal aktiviteler gibi bazı faaliyetler başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetler 2 Temmuz'da sona erecek ve okullar kapanacak. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasını bekleyenler okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? İşte okullarda son durum

Ziya Selçuk son dakika duyurdu! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

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Ziya Selçuk son dakika duyurdu! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek

Ziya Selçuk son dakika duyurdu! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Ziya Selçuk son dakika duyurdu! MEB ile 2021- 2022 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

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