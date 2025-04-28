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MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
16:27
MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı, 27 Nisan'da yapıldı. 1 milyon 23 bin 577 öğrenci sınava başvurdu. Sınavda 80 soru sorulurken, 100 dakika süre verildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Puan hesaplamasında, 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki Bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları açıklandı mı?