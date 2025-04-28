MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, önceki yıllarda bursluluk sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra her sınıf için kazanılan en düşük puanları yayımlıyordu. Her yıl, sınavın zorluk seviyesi ve kontenjanlara göre kazanılabilecek puanlarda değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple, bursluluk sınavının kazananları, genellikle sınavın ne kadar zor veya kolay olduğuna göre farklılık gösterir.

Bununla birlikte, burs hakkı kazanacak öğrencilerin sınıflara göre belirlenen kontenjanlara bağlı olarak, puanlar da değişkenlik gösterebilir. Örneğin, 450 puanla 5. sınıf öğrencisi burs kazanabilirken, 460 puanla 6. sınıf öğrencisi burs hakkı kazanamayabilir. Son olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı için taban puanlarını açıklamıştı. İşte taban puanlar...