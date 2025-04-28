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Haberler Yaşam MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:27

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı, 27 Nisan'da yapıldı. 1 milyon 23 bin 577 öğrenci sınava başvurdu. Sınavda 80 soru sorulurken, 100 dakika süre verildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Puan hesaplamasında, 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki Bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları açıklandı mı?

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen önemli bir sınavdır. 2025 yılında da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sınavın ardından, "İOKBS hangi netle kazanılır?" ve "Kaç puan alınması gerekir?" gibi sorular gündeme geldi. Öğrenciler, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde bursluluk kazanabilmek için hangi taban puanlarını hedeflemeleri gerektiğini merak ediyor. İşte 2025 yılı İOKBS sonuçları ve sınıf seviyelerine göre bursluluk taban puanları hakkında tüm detaylar…

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, önceki yıllarda bursluluk sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra her sınıf için kazanılan en düşük puanları yayımlıyordu. Her yıl, sınavın zorluk seviyesi ve kontenjanlara göre kazanılabilecek puanlarda değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple, bursluluk sınavının kazananları, genellikle sınavın ne kadar zor veya kolay olduğuna göre farklılık gösterir.

Bununla birlikte, burs hakkı kazanacak öğrencilerin sınıflara göre belirlenen kontenjanlara bağlı olarak, puanlar da değişkenlik gösterebilir. Örneğin, 450 puanla 5. sınıf öğrencisi burs kazanabilirken, 460 puanla 6. sınıf öğrencisi burs hakkı kazanamayabilir. Son olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı için taban puanlarını açıklamıştı. İşte taban puanlar...

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MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

MEB İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11.SINIF TABAN PUANLARI GÜNDEMDE: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir?

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977