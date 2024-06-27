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MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:58
MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?
Adrese dayalı lise sorgulama ekranı e-okul üzerinden araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Öğrenciler geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de üç farklı tercih yapma hakkına sahip olacak ve toplamda 20 tercih yapabilecek. Evlerine yakın okulları seçmek isteyen öğrenciler adrese dayalı yerleştirme sistemi ile ikamet ettikleri çevredeki okulları tercih edebilecek. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB'e-Okul LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı