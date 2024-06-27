Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 18:58

MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

Adrese dayalı lise sorgulama ekranı e-okul üzerinden araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Öğrenciler geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de üç farklı tercih yapma hakkına sahip olacak ve toplamda 20 tercih yapabilecek. Evlerine yakın okulları seçmek isteyen öğrenciler adrese dayalı yerleştirme sistemi ile ikamet ettikleri çevredeki okulları tercih edebilecek. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB'e-Okul LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı

MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni dönemde lise eğitimlerine başlayacak öğrenciler evlerine yakın okulları tercih etmek istiyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Adrese dayalı lise sorgulama ekranı

MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.
Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.
Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, "KomĢu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmak

MEB LGS ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, koşulları neler?

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.

2024 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA