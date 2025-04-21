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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:24

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Öğrenciler ve veliler, ikinci dönemin ikinci yazılı ortak sınavlarının tarihleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim döneminde iki kez gerçekleştirilen ortak sınavlara bu yıl da 6, 7, 9 ve 10. sınıflar katılıyor. Sınav takviminin yaklaşmasıyla birlikte gözler, sınav tarihleri ve yayımlanacak sınav kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2. dönem ortak sınavlarının tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl ortaokul 6. ve 7. sınıflar ile lise 9. ve 10. sınıflarda gerçekleştirilecek olan ortak sınavlar öncesinde, son hazırlıklar hız kazanmış durumda. Peki, 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı ikinci dönemine ait ikinci sınavların 26 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Sınavlar, 6., 7. ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde planlandı.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KAPSAM GENİŞLETİLDİ!

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2. dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?