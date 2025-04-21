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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
10:24
Öğrenciler ve veliler, ikinci dönemin ikinci yazılı ortak sınavlarının tarihleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim döneminde iki kez gerçekleştirilen ortak sınavlara bu yıl da 6, 7, 9 ve 10. sınıflar katılıyor. Sınav takviminin yaklaşmasıyla birlikte gözler, sınav tarihleri ve yayımlanacak sınav kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?