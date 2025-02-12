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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:05

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönemi 3 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle başladı. Yeni dönemin başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ortak sınav takvimi belli oldu ve soru dağılımları açıklandı Yeni dönemde 6, 7, 9 ve 10. Sınıflar olmak üzere toplamda 12 ortak yazılı gerçekleştirilecek. Yeni dönemde yapılacak olan sınav sayıları ve sınıf düzeyleri arttırıldı. Öğrenciler hazırlık yapabilmek adına konuları inceleyebilecek. Peki, 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 1. yazılı takvimini ve soru dağılımlarını paylaştı. Yeni dönemde 4 sınıf düzeyinde(6-7-9-10.) gerçekleştirilecek olan sınavlar tüm yurt genlinde uygulanacak. İlk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar bu yıl da kapsamlı şekilde uygulanmaya devam edecek. Peki,2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşmişti.
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşmişti.
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

SORU DAĞILIMLARI YAYIMLANDI!

MEB tarafında gerçekleştirilen ortak sınav dağılımları için 2024-2025. yılı 2. dönem soru dağılımları paylaşıldı.

ORTAK SINAV SORU DAĞILIMLARI

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

BU SENE KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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