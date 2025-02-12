MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 1. yazılı takvimini ve soru dağılımlarını paylaştı. Yeni dönemde 4 sınıf düzeyinde(6-7-9-10.) gerçekleştirilecek olan sınavlar tüm yurt genlinde uygulanacak. İlk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar bu yıl da kapsamlı şekilde uygulanmaya devam edecek. Peki,2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?