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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:05
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ YAYIMLADI! 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönemi 3 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle başladı. Yeni dönemin başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ortak sınav takvimi belli oldu ve soru dağılımları açıklandı Yeni dönemde 6, 7, 9 ve 10. Sınıflar olmak üzere toplamda 12 ortak yazılı gerçekleştirilecek. Yeni dönemde yapılacak olan sınav sayıları ve sınıf düzeyleri arttırıldı. Öğrenciler hazırlık yapabilmek adına konuları inceleyebilecek. Peki, 2. Dönem 1. yazılıları ne zaman, soru dağılımları nereden görüntülenir?