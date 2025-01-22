MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

2025 LGS sınavı ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. Lise kayıtları, LGS puanlarına göre yapıldığı için bu tarihler büyük önem taşıyor. Lise eğitimi almak isteyen öğrenciler hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...