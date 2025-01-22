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MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:04
MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?
MEB, 2025 LGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihleri için takvimi inceliyor. Bu sınav güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip. Peki; 2025 LGS ne zaman, LGS sınavı başvurusu hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...