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Haberler Yaşam MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:04

MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

MEB, 2025 LGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihleri için takvimi inceliyor. Bu sınav güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip. Peki; 2025 LGS ne zaman, LGS sınavı başvurusu hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

2025 LGS sınavı ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. Lise kayıtları, LGS puanlarına göre yapıldığı için bu tarihler büyük önem taşıyor. Lise eğitimi almak isteyen öğrenciler hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...

MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

2025 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

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MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

LGS SORU KAÇ DAKİKA?
LGS 2025 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika
olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?

LGS SORU DAĞILIMI
Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru

İkinci Oturum Sayısal Alan: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

MEB PAYLAŞTI! 2025 LGS ne zaman? LGS başvurusu hangi tarihte yapılacak?
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