MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan MEB personel alımı ilanının ardından "MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. Sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli alım ilanına göre 63 fizyoterapiste ek olarak 1588 destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Açılan mesleki pozisyonlara talep yoğun. "MEB personel alımı başvuru şartları" araştırılan konular arasında.Peki, 2022 MEB personel alımı ne zaman? İşte tüm merak edilenler…