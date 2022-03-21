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Giriş Tarihi: 21.03.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 22:46

MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan MEB personel alımı ilanının ardından "MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. Sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli alım ilanına göre 63 fizyoterapiste ek olarak 1588 destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Açılan mesleki pozisyonlara talep yoğun. "MEB personel alımı başvuru şartları" araştırılan konular arasında.Peki, 2022 MEB personel alımı ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, bakanlık bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS B grubu puan sıralaması ile boş kalan 63 fizyoterapist pozisyonuna ve 1588 destek personeli alacak. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan MEB personel alımı başvuruları başladı. Kısa bir zaman içerisinde bitecek başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar, talebe yoğun ilgi gösteriyor. Peki, MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Fizyoterapist ve destek personelinin istihdam edileceği personel alımının başvuru tarihleri şöyle:

21 Mart – 1 Nisan 2022 (saat 23.59'a kadar)

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MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacaktır.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

- Lisans düzeyinde;

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

MEB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı

- Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)

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